2.5

«في كل 15 ثانية يُولد طفل في مصر، وهناك 2.5 مليون طفل يُولد سنوياً»، إحصائية وصفها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد بأنها «مرعبة»، وذلك في ضوء ما تشكله الزيادة السكانية من تداعيات خطيرة تلقي بظلالها على الأوضاع العامة في مصر في شتى المجالات، وبخاصة المعيشية، وتسهم في زيادة نسب البطالة وانتشار العشوائيات وزيادة معدلات الفقر وانخفاض مستويات التعليم، ولهذا السبب فإن الحكومة المصرية تعمل على إجراءات خاصة من أجل الحد من الزيادة السكانية التي تؤرق المجتمع كذلك.

71

رفضت محكمة سويسرية، طلب زواج مواطنة سويسرية تبلغ من العمر 71 عاماً، من شاب تونسي لم يتجاوز 21 عاماً. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة السويسرية في «كانتون فو»، اعتبرت أن الشاب يرغب في الزواج من امرأة بهذا العمر من «أجل الحصول على تصريح الإقامة في البلاد».

وأشارت إلى أن المحكمة السويسرية لم تصدّق وجود «علاقة حبّ» بين الشاب التونسي والمواطنة السويسرية؛ لذلك رفضت طلب زواجهما. وأوضحت أن المسنّة تعرّفت إلى الشاب التونسي عبر الإنترنت، وذهبت بعد ذلك إلى تونس لزيارته، ثم تقدما معاً بطلب إلى السفارة السويسرية من أجل الزواج.

1904

بدأ المهاتما غاندي مشواره النضالي في الهند سنة 1904، عندما اشترى جريدة «الرأي الهندي» وجعلها منبراً لحركته، فأيقظت المظلومين من سباتهم العميق. ولم يكتفِ غاندي بإصدار جريدته بل اشترى أرضاً واسعة في ناتال وأنشأ فيها مزرعة تعاونية جعلها ملجأً آمناً لكل عامل مضطهد، حيث كان يعيش مع اللاجئين عيشة الزهد والتقشف مع زوجته وأولاده.

وفي هذه المزرعة صام لأول مرة وسُجِن 3 مرات. ولم يتمكن الإنجليز من إدراك مدى قوة حركة غاندي فبادروا إلى قمعها بالقوة، حيث تم الزجّ بالرجال والنساء، وحتى بالأطفال في السجون وكانت زوجته كستوربي في طليعة المعتقلات.

ولما وصلت أخبار الاستبداد إلى أوروبا، كانت حملة الصحافة الأوربية على الجنرال الإنجليزي سميثس، حاكم جنوب أفريقيا، بالغة القسوة، فاتُّهم بتشويه وجه المدنية الإنسانية وأرغم على إلغاء التدابير الظالمة التي أعلن غاندي ثورته السلمية عليها.

500

وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية للشؤون العربية في مصر التي تولي اهتماماً عالياً بتوفير الرعاية والحياة الكريمة للاجئين السوريين، فإن عدد اللاجئين السوريين بمصر يقدر بنحو 500 ألف لاجئ، منهم حوالي 120 ألف مسجلين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأن حل مسألة اللاجئين السوريين تتطلب تكثيف الجهود للتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بمعاملة اللاجئين السوريين مثل المصريين في التعليم والصحة، حيث انتظم حوالي 40 ألف طالب سوري بالمدارس المصرية خلال العام الدراسي 2017-2018، علاوةً على تقديم الرعاية الصحية الأساسية لحوالي 20 ألف طفل سوري.

41

على الرغم من أن الطلاق من المسائل المنبوذة لدى المجتمعات على مختلف دياناتها وثقافاتها لما له من آثار مخيّبة للآمال في المجتمع، فإن نسبة الطلاق في تونس في ارتفاع متزايد، حيث كشفت آخر أرقام عن قضايا الطلاق حصلت عليها «الصباح» من وزارة العدل أن 14982 قضية طلاق تم البتّ فيها خلال سنة واحدة، أي بنسبة 41 حالة طلاق يومياً، وما يزيد على 3 حالات طلاق في الساعة، حسب التوقيت الإداري.

ونطقت المحاكم التونسية، خلال السنة القضائية 2014 - 2015، بـ14982 حكماً، أي ما يزيد على 1248 حكم طلاق خلال الشهر الواحد، و41 حكماً في اليوم، وما يزيد على 3 حالات طلاق في الساعة الواحدة.