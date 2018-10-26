جولة مباحثات جديدة

المصدر: الرياض-وكالات

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في لقاء حصري مع قناة «العربية»، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية في أوروبا قبل نهاية العام الجاري.

ورجح أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين هما جنيف وفيينا. وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب امتناع ميليشيا الحوثي عن الحضور.

وأعلن غريفيث في الثامن من سبتمبر الماضي، انتهاء مباحثات جنيف إثر عدم حضور وفد الحوثيين، قائلاً إنه أجرى مشاورات مثمرة مع الوفد الحكومي اليمني مؤكداً أنه بذل الكثير من الجهد لإقناع وفد ميليشيا الحوثي بالقدوم لجنيف، موضحاً أنه وضع العديد من التدابير لذلك، لكن كل المساعي تكللت بالفشل.