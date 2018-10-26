المصدر: تعز - البيان

أقدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية على اختطاف 18 صحافياً وناشطاً من أحد فنادق العاصمة صنعاء، خلال تنظيم مؤتمر صحافي ضد التحريض والكراهية، و3 آخرين في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر إعلامية لـ «البيان»، إن الميليشيا اقتحمت فندق كومفورت بالعاصمة صنعاء، واختطفت الصحافيين خلال تواجدهم في مؤتمر صحافي لإطلاق إعلان «مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية» بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

ومن بين الصحافيين اليمنيين الذين تم اختطافهم نقيب الصحافيين الأسبق عبدالباري طاهر، وأشرف الريفي، وعادل عبدالمغني، ومحمد شمسان، ومعين النجري، وفاطمة الأغبري، وزكريا الحسامي، ومحمد الجيلاني، وآخرون.

وأطلقت الميليشيا سراح الصحافيين المختطفين عدا الصحافيان أشرف الريفي وعادل عبدالمغني، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.