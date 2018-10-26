خادم الحرمين يضع امكانات السعودية في خدمة الأردن لتجاوز مخلفات السيول

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بالملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب خادم الحرمين عن تعازيه للعاهل الأردني في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، سائلا الله للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تضع كل امكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن الشقيق لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار.

وقد عبر الملك عبدالله الثاني عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة، ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف.

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