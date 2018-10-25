اختتام تمرين "حماة الصداقة 3" بين مصر وروسيا

المصدر: وام

اختتمت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 3 " الذي استمر عدة أيام بمصر.

وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وقيام الطائرات والمقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية.

كما نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والروسية أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوي للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.