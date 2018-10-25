حل قائد عمليات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، في قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا بزيارة غير معلنة، حيث شدد على أهمية التواجد العسكري الأميركي في البلاد.

وزار فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على عمليات الولايات المتحدة العسكرية بالشرق الأوسط، قاعدة التنف برفقة مجموعة من الصحافيين، وذلك في أول مرة تفتح فيها القاعدة الأميركية أبوابها أمام وسائل الإعلام.

وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن البنتاغون طلب من الصحافيين الذين زاروا القاعدة عدم تغطية الحدث حتى مغادرة فوتيل للمنطقة، وذلك «لدواعٍ أمنية».

وقال الجنرال الأميركي: «لدينا مهمة دحر «داعش»، لكنني أقر بأن تواجدنا وتطويرنا لشركائنا والعلاقات هنا لديها تأثير غير مباشر على بعض الأنشطة الخبيثة التي تسعى إيران ووكلاؤها إلى ممارستها». ولفت فوتيل في الوقت نفسه إلى أن مهمة التحالف في التنف لم تتحول إلى حملة ضد إيران.

وأشار الجنرال الذي أمضى في القاعدة نحو ست ساعات إلى «دور قوات التحالف في تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا»، موضحاً أن التواجد الأميركي في سوريا يشكل أداة ضغط في أيدي الدبلوماسيين الأميركيين. دمشق- وكالات