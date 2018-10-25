الجيش الوطني ينزع 1214 لغماً في صعدة

المصدر: صعدة، الرياض - البيان، وكالات

عمد فريق نزع الألغام التابع للجيش اليمني بمحور صعدة، إلى نزع كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيا الحوثي الإيرانية زرعتها في عدد من مناطق جبهتي البقع وكتاف قبل دحرها منها.

وقال مصدر في الفريق الهندسي إنهم تمكنوا من انتزاع قرابة 1214 لغماً مختلفة الأشكال والأحجام، زرعتها الميليشيا قبل فرارها في كل من البقع وكتاف بصعدة.

مشيرا إلى أن الميليشيا تتعمد زراعة الألغام في الطرقات والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية، ما يشكل خطورة على حياة المدنيين، مؤكّداً أن الجهود لا تزال مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة منها لتأمينها أمام عودة المدنيين إلى مناطقهم.يذكر أن فرق الألغام التابعة للجيش الوطني سبق أن انتزعت أكثر من عشرة آلاف لغم زرعتها الميليشيا الحوثية في عدد من جبهات صعدة خلال الأشهر الماضية.

نجاح فرق

على صعيد متصل، نجحت فرق «مسام»، المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، في نزع أكثر من تسعة آلاف لغم من مختلف المناطق التي تنتشر فيها. وأتلفت الفرق، الخميس الماضي، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كميات من الألغام والعبوات الناسفة، وعدداً من القذائف والذخائر غير المنفجرة، سبق أن نزعتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع.

وقال مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، إن كمية الألغام التي تم إتلافها، الخميس، بلغت 450 لغماً بمختلف أنواعها، وتأتي تكملة لعمليات نزع ألغام قامت بها فرق مسام في مديرية عسيلان.

بدوره، أكّد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد أيمن عقيلي، أنّ الفرق الهندسية لنزع الألغام حقّقت إنجازات كبيرة وتمكنت من تأمين مساحات كبيرة في عدد من مناطق اليمن، إذ تمّ نزع ما يزيد عن تسعة آلاف لغم.

لافتاً إلى أنّ الهدف من عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة هو الحيلولة دون استخدامها مرة أخرى من قبل أي طرف، وحتى لا تكون عرضة للعبث من قبل المواطنين والأطفال والنساء، ما يؤدي إلى انفجارها.