معاذ بوشارب رئيساً للبرلمان الجزائري

المصدر: الجزائر- وكالات

انتخب نواب البرلمان الجزائري كما كان متوقعاً، أمس، مرشح حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، رئيساً جديداً للبرلمان خلفاً للسعيد بوحجة.

وصوّت النواب برفع الأيدي لعدم وجود مرشح آخر ينافس بوشارب، وصوّتت 5 كتل برلمانية على تزكيته في ظل تمسك بوحجة بالمنصب رغم عزله.وكان حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر قرر أول من أمس ترشيح رئيس كتلته في البرلمان معاذ بوشارب لخلافة السعيد بوحجة على رأس المؤسسة التشريعية الجزائري.

يشار إلى أن معاذ هو رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان الذي قاد التحرّك الذي أطاح السعيد بوحجة، كما أنه النائب عن ولاية سطيف في الشرق الجزائري، الأمر الذي يعدّ من أبرز الأسباب التي دفعت حزبه إلى ترشيحه، تطبيقاً لسياسة الدولة في خلق توازن جهوي، عند توزيع المناصب العليا، إذ يرأس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، المنحدر من الغرب الجزائري.