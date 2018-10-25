المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أدان القضاء المغربي، 14 شاباً بالسجن ما بين شهر و10 أشهر، بتهم من بينها «إهانة العلم الوطني»، على خلفية احتجاجات رفعت خلالها أعلام إسبانية بتطوان شمال المغرب، وفق ما أفاد دفاعهم، أمس. وقال جابر بابا أحد محاميي الدفاع عن الملاحقين في هذا الملف، إنّ الشبان العشرة أدينوا بتهم إهانة العلم الوطني وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة.

مشيراً إلى أنهم سيستأنفون هذه الأحكام. وأضاف، إن خمسة قاصرين آخرين، من ضمن 19 ملاحقاً في المجموع ضمن هذا الملف، سيتم الاستماع إليهم غداً الجمعة من طرف قاضي تحقيق مكلف بقضايا القاصرين. ووجّه القضاء المغربي للشبان الـ 19 الذين أوقفوا مطلع أكتوبر الجاري تهماً منها تخريب ممتلكات عمومية وخاصة أثناء تظاهرة غير مرخصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بتطوان الأسبوع الماضي، على مدوّن بالسجن سنتين مع النفاذ، كان يلاحق في الملف نفسه بتهم التحريض على العصيان المدني وإهانة علم المملكة ونشر الكراهية. وبرأت المحكمة الابتدائية بأكادير جنوب المغرب، الاثنين الماضي، أربعة شبان كانوا ملاحقين بتهمة «إهانة العلم الوطني»، لرفعهم أعلاماً إسبانية أثناء تشجيع فريق الكرة المحلي مطلع أكتوبر.