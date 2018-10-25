جهود لصياغة دستور سوري بلا عبث إيراني

المصدر: عواصم - وكالات

تسارعت الجهود للدفع بتشكيل لجنة الدستور السورية قبل ساعات من زيارة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق.

يأتي ذلك في ظل بروز دور أميركي مهم سياسي وعسكري على خط الاتصالات وتغييب شبه تام لإيران عن المشهد، علماً بأن موسكو قللت من فرص خروج القمة الرباعية بعد غدٍ السبت بأي اتفاقات بهذا الخصوص في وقت اتفقت كل من الولايات المتحدة وروسيا على توسيع أعمال التنسيق بينهما حول سوريا في جميع المسائل.

وحسب الرئاسة الروسية، فإن القمة الرباعية المقبلة بشأن سوريا مجرد ضبط ساعات وليست مصنع اتفاقيات، وليس هناك توقعات بحدوث أي اختراقات.

غير أنه بانتـــظار هذه القمة التي ستعقد في إسطنبول في الـ27 أكتوبر الجاري، لوحظت زوبعة من التحركات الدوليـــة تبرز فيها واشنطن وتغيب طهران.

وتكثفت الجهود للدفع بتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية مع زيارة دي ميستورا إلى دمشق. وكانت أولى المناقشات في هذه المسألة هاتفية بين دي ميستورا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أشاد بجهود الموفد.

أما موسكو فاستبقت التئام القمة الرباعية الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية بإظهار انفتاح على تشكيل صيغة جديدة لسورية تضم الدول الأربع مستبعدة إيران فيما نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله لدي ميستورا إن دستور بلاده "شأن سيادي".

تحرك أميركي

يأتي ذلك بالتزامن مع تحرك أميركي سياسي وعسكري في مناطق سيطرتها في سوريا، حيث زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الرقة وعين عيسى ومنبج.يأتي ذلك في وقت أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي أن بلاده وروسيا اتفقتا على توسيع أعمال التنسيق بينهما حول سوريا في جميع المسائل.

وقال : «قررنا توسيع أعمال التنسيق حول سوريا»، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف «بالنسبة إلى إدلب، ناقشنا هذا الموضوع، كررت ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الحاجة إلى تجنب كارثة إنسانية هناك».

دوريات مشتركة

إلى ذلك، وفي حين أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، أن الدوريات التركية الأميركية المشتركة في منبج ستبدأ قريباً بعد استكمال التدريب..ذكر بيان لمكتب دي ميستورا أنهسوف يستمر في عمله حتى نهاية ولايته. وسيغادر منصبه الشهر المقبل كما كان قد أعلن أخيراً أمام مجلس الأمن.