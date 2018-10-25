مقتل ضابط سابق في المخابرات الأردنية.. وتوقيف القاتل

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

قتل ضابط سابق برتبة لواء في المخابرات الأردنية، الليلة قبل الماضية، عندما أطلق عليه مسلح مجهول الرصاص جنوب عمان، بينما أعلنت مديرية الأمن العام توقيف القاتل.

وكان اللواء المتقاعد حابس الحناينة (55 عاماً) يشغل منصب مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الأردنية.

وقال مصدر أمني أردني، أمس، وطلب عدم الكشف عن هويته إن «اللواء المتقاعد حابس الحناينة قتل مساء الثلاثاء بعد إصابته بثلاثة عيارات نارية في الصدر على يد مسلح مجهول أمام منزله الذي هو قيد الإنشاء في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا» الواقعة على بعد 32 كيلومتراً جنوب عمان. وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على دوافعها وأسبابها».