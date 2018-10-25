بريطانيا تعيد التحقيق في قضية احتيال «باركليز» مع قطر

المصدر: لندن - وكالات

يبدأ المدعون العامون في المملكة المتحدة إجراءات لإعادة توجيه اتهامات بالاحتيال ضد مصرف «باركليز بي إل سي».

فيما يتعلق بجمع أموال مشبوهة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه استرليني (16.6 مليار دولار) تورط فيها مع قطر، إبان الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة «بلومبرغ».

وقالت الوكالة الأميركية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إنه ابتداءً من الاثنين، تستمع المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار 4 أيام للمرافعات بشأن ما إذا كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لديه لائحة اتهام صحيحة ضد الشركة القابضة المالكة للبنك والشركات القائمة بالتشغيل، دون تفاصيل حول موعد إصدار الحكم.

وأشارت بلومبرغ، إلى أن المدعي العام البريطاني سيطلب من المحكمة العليا إعادة توجيه جميع التهم ضد الشركتين التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.

ويواجه 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك أيضاً ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت لبنك «باركليز» بتجنب حزمة إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية.

وفي قلب القضية، هناك اتفاقيتان للخدمات الاستشارية مع شركة قطر القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 322 مليون جنيه، ويجري الآن التشكيك في طبيعتها، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير المقبل.

وتتعلق التهم بطبيعة 322 مليون استرليني في صورة رسوم دفعها «باركليز» لهيئة قطر للاستثمار، و3 مليارات دولار قرض تسهيلات أتيحت لقطر في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين والمستثمرين الآخرين في عام 2008، سمحت لباركليز بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة عندما انهار القطاع المصرفي.