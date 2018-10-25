مقتل 11 إرهابياً بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في مصر

المصدر: القاهرة- البيان

استمراراً لجهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، نجحت قوات الأمن المصرية في القضاء على 11 عنصراً إرهابياً في تبادل إطلاق مع قوات الأمن في إحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/‏‏‏ الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط.

وأفاد بيان صادر عن الداخلية المصرية، بأن قطاع الأمن الوطني قد اضطلع بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، بخاصة الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، إذ تسعى تلك العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/‏‏‏ الفرافرة، بالظهير الصحراوي الغربي، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني، وتجهيزه لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتم عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر يوم أمس، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وعقب ذلك عُثر على جثامين 11 من العناصر الإرهابية، كما عُثر بحوزتهم على 4 بندقيات آلية.