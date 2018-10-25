الإمارات نهضت بالوضع الإنساني في كامل اليمن

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود، عدن - البيان

أشاد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبد الرقيب فتح، في تصريحات لـ«البيان»، بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.

مشيراً إلى أن مشاريع الهيئة الإغاثية نهضت بالوضع الإنساني في كل المحافظات، وكانت لها بصمة واضحة في عموم البلاد. وأضاف فتح أن مشاريع الهلال تجاوزت مرحلة الإغاثة، وأسهمت بشكل مباشر في المرحلة الثانية من العملية الإغاثية.

من جهة ثانية، وبدعم وإشراف الإمارات، تم أمس تخريج الدورة التدريبية العاشرة من قوات أمن عدن والدعم والإسناد الأمني في عدن ولحج وأبين.

ميدانياً، أعلنت ألوية العمالقة عن دفعها بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينة الحديدة، تضم ألوية قتالية مدجّجة بعتاد عسكري متكامل، استعداداً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير وتطهير الحديدة في الساحل الغربي من عصابات ميليشيا الحوثي الإيرانية. كما استهدفت القوات المشتركة مواقع ميليشيا الحوثي في محيط جامعة الحديدة. ‏

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