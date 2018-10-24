"مسام" ينجح في نزع أكثر من 9 آلاف لغم باليمن

المصدر: وام

نجحت فرق "مسام" المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن في نزع أكثر من تسعة آلاف لغم من مختلف المناطق التي تنتشر فيها.

وفي هذا الإطار تم يوم الخميس الماضي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوه إتلاف كميات من الألغام والعبوات الناسفة وعدد من القذائف والذخائر غير المنفجرة سبق أن نزعتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع.

من جانبه أكد العميد أيمن عقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أن الفرق الهندسية لنزع الألغام حققت إنجازات كبيرة وتمكنت من تأمين مساحات كبيرة في عدد من مناطق اليمن حيث تم نزع ما يزيد عن تسعة آلاف لغم، لافتا إلى أن الهدف من عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة هو الحيلولة دون استخدامها مرة أخرى من قبل أي طرف وحتى لاتكون عرضة للعبث من قبل المواطنين والأطفال والنساء مايؤدي إلى انفجارها.