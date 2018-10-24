مقتل 11 إرهابيا في مصر

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 11 من العناصر الإرهابية كانت تتخذ إحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط الفرافرة بالظهير الصحراوى الغربى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني.

وأفاد بيان أصدرته الوزارة اليوم بأنه عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا تمت مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وعُثر على جثامين عدد 11 من العناصر الإرهابية ور بحوزتهم على (4 بندقية آلية عيار 7,62×39 ، 1 بندقية خرطوش ، 1 بندقية أتشيكى الصنع ، 3 طبنجات 9 مم ، 5 حزام ناسف ، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، وسائل الإعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية).