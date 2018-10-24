مقتل 53 شخصاً إثر نزاع عشائري في الصومال

المصدر: مقديشو - د ب أ

أعلن مسؤول صومالي، أمس، أن القتال بين ميليشيات متنافسة في الصومال أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل. وقال عبدالعزيز حسين، حاكم منطقة لاس عنود، إن الاشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع في إقليم أرض الصومال (صومالي لاند)، وتركزت حول نزاع طويل الأمد حول ملكية الأراضي بين ميليشيات عشائرية. ولم تذكر الحكومة الصومالية تفاصيل، لكنها طالبت الجماعات بوقف القتال.

ويعاني الصومال جراء النزاعات العشائرية للتنافس على امتلاك الأراضي وبسبب ندرة الموارد. وتشن حركة الشباب الإرهابية هجمات متكررة في مناطق عدة، بما في ذلك العاصمة مقديشو.