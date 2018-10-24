السعودية تتعهد محاسبة المقصّر «كائناً من كان»

المصدر: الرياض - البيان، واس

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستحاسب المقصر كائناً من كان بخصوص الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي، وأن المملكة عازمة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك، فيما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كلاً من سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وعبرا عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وشدد مجلس الوزراء، على أن المملكة أسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، مؤكداً أن «التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك».

في الأثناء، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله. فيما عبر سهل وصلاح خاشقجي، عن عظيم شكرهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على مواساتهما لهم في وفاة الفقيد.

اتصالات.. ورعاية «الاستثمار»

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء السعودي على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، في مدينة الرياض، مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030.