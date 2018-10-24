فضيحة نصب بكينيا تجدّد أزمة العمالة في قطر

المصدر: دبي - وكالات

ألقت الشرطة في كينيا، القبض على شخص بتهمة التورط في فضيحة تتعلق بالاحتيال على المواطنين الكينيين بزعم توافر وظائف في قطر. وذكرت صحيفة «كابيتال نيوز» الكينية، أن مديرية التحقيقات الجنائية كشفت عن قيام مشتبه به في الاحتيال على الناس بتقديم وعود بأنه يمكنه أن يضمن لهم فرص عمل في قطر، وأضافت أن المشتبه به سيواجه تهماً مختلفة، منها الحصول على أموال من خلال ادعاءات كاذبة.

يذكر أن قطر تواجه انتقادات بارتكاب انتهاكات ضد العمال، حيث تحظر قوانينها عليهم العيش في أجزاء معينة من البلاد، خاصة الدوحة، كما أنهم يمنعون من دخول مراكز التسوق والحدائق العامة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، والأعياد، وكذلك يقبع العمال المهاجرون في معسكرات بائسة للمناطق الصناعية المجاورة للدوحة.