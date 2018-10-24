شهيد برصاص الاحتلال في غزة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

استشهد فلسطيني وأصيب سبعة آخرون، أمس، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه متظاهرين بالقرب من بوابة «النمر» شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، بينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت 12 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، وهدم مدرسة في طوباس.

وأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد منتصر محمد اسماعيل الباز (17 عاما) في مجمع الشفاء الطبي متاثراً بجروحه التي أصيب بها شرق البريج أمس.وأصيب سبعة فلسطينيين، أحدهم حالته خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على عشرات الفلسطينيين، لدى اقترابهم من السياج العنصري شرقي مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم، أحدهم برصاصة في البطن وحالته وصفت بالخطرة، ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الفلسطينيين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

حملة اعتقالات

على صعيد ميداني أيضاً، شن جيش الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت 12 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة. ودهم جنود الاحتلال مدن نابلس والخليل ورام الله وطولكرم.وادعى الاحتلال أن المعتقلين مطلوبون بسبب مشاركتهم في المسيرات الشعبية ضد الاحتلال، موضحاً أنه جرى تحويل المعتقلين للتحقيق، كما اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، صيادين في عرض بحر شمالي قطاع غزة.

إضراب مفتوح

في غضون ذلك، شرع الأسيران كفاح حطاب وخليل أبو عرام، أمس، بإضراب مفتوح عن الطعام في معتقل «هداريم»، إسناداً للأسيرات في معتقل «هشارون» اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة لليوم 48 على التوالي، احتجاجاً على قرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة.وذكر نادي الأسير، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت رداً على تعنّت إدارة معتقلات الاحتلال في تلبية مطلب الأسيرات، والتصعيد من إجراءاتها الهادفة إلى سحب إنجازات الأسرى.

يشار إلى أن أن الأسير حطاب، وهو من محافظة طولكرم، معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وأبو عرام من محافظة الخليل، وهو محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002.

هدم مدرسة

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدرسة أبزيق الأساسية المختلطة «التحدي 10» في خربة «ابزيق» شمال طوباس، وفككت الكرفانات التعليمية وقامت بمصادرتها. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت طاقما تعليميا، وطلابا من المدرسة، والتربية، ومنعت الوصول إليها، كما منعت الطواقم الصحفية وفعاليات طوباس من الاقتراب من المكان وواصلت استفزازهم.