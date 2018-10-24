وفد «الوطني الاتحادي» يختتم مشاركة فاعلة في اجتماعات «البرلماني الدولي»

المصدر: جنيف - وام

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مشاركة ناجحة في اجتماعات الجمعية الـ139 والمجلس الحاكم 203 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له، التي عُقدت في مدينة جنيف، واللقاءات الرسمية التي أجريت على هامش الاجتماعات.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وتنظيماته، منبهة من أن بعض الدول في المنطقة، وفي مقدمتها إيران، تسعى إلى التدخل في شؤون الدول العربية، وتستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية.

وقالت إن مخرجات التعاون الدولي في تحقيق السلام لا تزال دون طموحاتنا وطموحات الشعوب، فلا تزال الكثير من بؤر الصراعات والنزاعات مشتعلة، وبعضها يكاد يشتعل على خلفية التقدم التقني والحروب السيبرانية التي أصبح ينظر إليها كعامل ردع يوازي في تأثيره الحروب التقليدية.

وأجرت معالي أمل القبيسي على هامش مشاركة وفد المجلس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية ومنها مع، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، تركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، بما يجسد تطلعات قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين وحرصهم على تطوير هذه العلاقات والشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.