الرياض تدعو إلى تحرك أممي ضد الإعلام المحرض

المصدر: نيويورك - واس

أكدت المملكة العربية السعودية إيمانها بأهمية الإعلام وجميع وسائله وأدواته بشقيه التقليدي والحديث، وبدوره المهم والحيوي في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب وتوطيد الترابط بينها والقدرة على التأثير في الرأي العام والوصول إلى نطاق واسع من الجماهير.

وفي الكلمة التي ألقتها السكرتير الثاني بوزارة الخارجية السعودية، هلا العتيبي، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، حول البند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة من إسهام في زيادة الوعي بجهود الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مقاصدها، آملةً أن تقوم الأمم المتحدة ببذل مزيد من الجهود من أجل الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والعنف والتطرف وزعزعة الأمن ونشر الأكاذيب والتقارير المغلوطة.