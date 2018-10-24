المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أغلقت اللجان الإشرافية في البحرين بتلقي 506 طلبات للترشح، للانتخابات النيابية والبلدية، المرتقب إجراؤها في 24 نوفمبر المقبل.

وغاب عن الترشح 12 نائباً حالياً، منهم رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ونائباه الأول والثاني علي العرادي، وعبدالحليم مراد، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء لجان، وهي التشريعية، والخارجية، والخدمات.

ورصدت «البيان» مشاركة فاعلة للمرأة البحرينية سواء على مستوى الترشح، أو التنظيم بالمراكز الإشرافية المنتشرة بربوع المملكة.

في غضون ذلك، أكد النائب خليفة الغانم في تصريحات خاصة، أن دعاوى مقاطعة الانتخابات والتي تسوق لها بعض حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المشبوهة، وتدار من قبل إيران، لم تلق أي تأثير في الشارع البحريني.

مشدداً على أن ضخامة عدد المرشحين لهذا العام، يؤكد نضج التجربة البرلمانية.وأوضح الغانم بأن«قرارات المقاطعة السابقة، لم تؤت أي ثمار أو نتائج تذكر، وعليه فإن البحرينيين جميعاً مدعوون اليوم لأن يشاركوا في بناء مسيرة النهضة ببلدهم، بعيداً عن ما يروجه خفافيش الظلام».