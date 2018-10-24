الأردن يرفض تهديدات إسرائيل بتقليص حصته المائية

المصدر: عمان - د.ب.أ

أكد مصدر وزاري أردني أن العلاقة المائية بين المملكة وإسرائيل تقوم على اتفاقيات تختلف عن تلك المرتبطة باتفاقية السلام، وذلك رداً على تهديد إسرائيلي بتقليص حصة الأردن من المياه وفق الاتفاقيات المشتركة، رداً على قرار المملكة إلغاء الملاحق الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية أمس عن المصدر القول إن الأردن «مارس حقه بإلغاء ملاحق الباقورة والغمر، وذلك مدرج في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994.. الأردن ملتزم بالاتفاقات».

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل هدد في تصريحات عبر إذاعة إسرائيلية بتقليص المياه عن العاصمة عمّان «من أربعة أيام إلى يومين»، احتجاجاً على إلغاء الأردن ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.