عون يفنّد ادعاءات إسرائيل حول «أسلحة المطار»

المصدر: بيروت - وكالات

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على «بطلان الادعاءات الإسرائيلية» بوجود أسلحة في محيط مطار بيروت ، معتبراً أن الادعاءات تهدف إلى «إبقاء التوتر»، جنوبي بلاده.جاء ذلك في لقاء جمع عون بالجنرال ستيفانو دل كول، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، أبلغ عون دل كول بأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود أسلحة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وفي أماكن آهلة بالسكان، قد ثبت بطلانها، بعد التدقيق الذي حصل ميدانياً، وشارك فيه رؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد.

وأشار عون إلى أن هذه الادعاءات تندرج في إطار الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى إبقاء التوتر في منطقة الجنوب اللبناني، في حين يلاحظ الجميع أن الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية باستمرار لقصف الأراضي السورية.

واعتبر الرئيس اللبناني أنّ رفض إسرائيل ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، يخفي نياتها إسرائيل المبيتة، لأن حل الخلاف حول الحدود البرية والبحرية وإعادة ترسيمها وفقاً للأصول يعزز الاستقرار على الحدو