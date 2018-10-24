اجتماع وزاري

المصدر: القاهرة - البيان

يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، التي تنعقد على المستوى الرئاسي بالبلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات، وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبي البلدين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الجاري، منوهاً باللقاءات العديدة التي جمعت الجانبين مثل انعقاد قمة رئيسي الدولتين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018، وانعقاد الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين في فبراير 2018 في القاهرة، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في 19 مارس الماضي، وزيارة وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إلى القاهرة لعقد اجتماع المشاورات السياسية في 29 مايو الماضي، ثم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح لسيسي في 19 يوليو الماضي إلى الخرطوم.