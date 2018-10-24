خطط التحرك

المصدر: طرابلس - وكالات

عقد القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، أمس، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ضباط الجيش الليبي وآمري الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب، بحضور رئيس الأركان العامة، وآمر غرفة عمليات حوض مرزق.وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة في الرجمة يأتي «في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بقادة الجيش الليبي».

وأضاف مكتب الإعلام أن الاجتماع يأتي إلحاقاً لاجتماع المشير خليفة حفتر بآمري المناطق العسكرية، للوقوف على جاهزية كل وحدات القوات المسلحة ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد وخاصة الجنوب.