الكويت تدرج تسعة أفراد على قائمة الإرهاب

المصدر: كونا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بإدراج تسعة من الأفراد الإرهابيين والمرتبطين بحركة طالبان وارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني.

ويأتي هذا الاجراء استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

محمد إبراهيم أوهادي

إسماعيل ريزافي

عبدالله صمد فاروقي

محمد داوود مزمل

عبدالرحيم منان

نعيم باريتش

عبدالعزيز شاه زماني

سادر إبراهيم

حفيظ ماجد.