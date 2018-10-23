"الوزراء السعودي" يؤكد على محاسبة المقصّر بقضية خاشقجي "كائناً من كان"

المصدر: البيان الألكتروني

ترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم جلسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الذي أكد على محاسبة المقصّر في قضية الصحفي جمال خاشقجي "كائناً من كان".

وشدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم على أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، وترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها.

وأكد أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن.

وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.

ونوه مجلس الوزراء بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.