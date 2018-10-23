المغرب يعتزم ترحيل 141 مهاجراً

المصدر: الرباط - رويترز

أعلن المغرب، أمس، أنه سيرحل 141 مهاجراً اعتقلوا، أول من أمس، لدى محاولتهم اقتحام سياج حدودي مع جيب مليلية الإسباني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عملية الاقتحام أسفرت عن «وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى السياج وإصابة 22 من المقتحمين بجروح جراء الأسلاك الشائكة المتواجدة بالسياج، تم نقلهم إلى المستشفى». وأضافت أن 12 من أفراد الأمن أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها، قالت السلطات الإسبانية إن نحو 200 مهاجر تمكنوا من تسلق السياج ونقلوا إلى مركز استقبال في مليلية، حيث بدأ المسؤولون تحديد هوياتهم. وقال المغرب إن الباقين الذين فشلوا في تسلق السياج سيتم ترحيلهم إلى أوطانهم دون توفير تفاصيل عن جنسياتهم. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فقد دخل مليلية وجيب سبتة الإسباني القريب أكثر من 6000 مهاجر هذا العام.

ويدفع مهاجرون آخرون المال لمهربين لتوصيلهم بحراً إلى إسبانيا في رحلة لمسافة 14 كيلومتراً. وتقول المفوضية إن معظم من يصلون إلى إسبانيا من الرجال من دول غينيا ومالي والمغرب.