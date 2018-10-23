صباح الخالد: إجراءات قانونية ضد المتطاولين على الكويت ورموزها

المصدر: الكويت - وكالات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، أمس، أن الخارجية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مَن يتطاول على الكويت ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على الكويت ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خارج الكويت، وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة لدى البعثات الخارجية في هذا الشأن، مشدداً على أنها ستواصل وبحزم هذا النهج لردع كل مَن يحاول المساس أو التطاول على الكويت أو رموزها. وأعلن مجلس الوزراء إعادة الجنسية الكويتية إلى 9 أشخاص كانت قد سحبت منهم في السابق.