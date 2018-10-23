إشادات دولية بدور الإمارات في نشر الاعتدال ومكافحة الإرهاب

المصدر: جنيف - وام

أشاد عدد من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدور دولة الإمارات الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وسياستها الرامية إلى نشر السلام ومبادئ التسامح والاعتدال وتقبل الآخر وأيضاً دورها الفاعل والمؤثر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة البرلمانية الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، مع ممثلي الأمم المتحدة وهم كل من: ما ورو مايديكو رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيفيل ايرزاييفا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وانطون أفسآن عضو البرلمان السويدي وخبير في شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف.

والكسندر افانيسوف المستشار الخاص للوقاية من التطرف العنيف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي منظمة يونسكو، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، وحلقة النقاش حول دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكدت معالي أمل القبيسي أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في القضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى أن دولة الإمارات تشدد دوماً على أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية من خلال استراتيجية واضحة لنبذ الإرهاب والتطرف العابر للحدود، مستعرضة جهود الدولة لمواجهة الفكر الضال المتطرف بإنشاء مركزي صواب وهداية.

من جهة أخرى، شاركت معالي أمل القبيسي في حلقة نقاشية حول دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.