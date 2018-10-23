الدوحة تلتزم بعزف نشيد إسرائيل في ملاعبها

المصدر: عواصم - وكالات

يبذل «تنظيم الحمدين» محاولات واسعة من أجل معاونة الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفه المنشود في التطبيع الشعبي، وبعدما ضمنت قيادات تل أبيب تطبيع الحمدين في الدوحة، واستقبال حمد بن خليفة الأمير الأب لقيادات إسرائيلية مراراً وتكراراً، بدأت تعمل على خطة التطبيع مع الشعب القطري الذي يرفض تلك المحاولات بشدة.

ووفق التقرير الذي بثته فضائية «مباشر قطر»، فإن هذه المحاولات لم تعد تقتصر على دور الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل أن رأس النظام القطري تميم بن حمد يعمل على تحقيق هذا الهدف بشكل أكبر، ويتخذ يوماً تلو الآخر قرارات تستهدف تحقيق التطبيع الشعبي بوتيرة سريعة.

وتابع: «محاولة التطبيع هذه المرة تأتي من قبل الرياضة كونه المجال المحبب لدى كثير من أبناء الشعب القطري، حيث تستضيف الدوحة بطولة العالم للجمباز الشهر الجاري وسيشارك 3 لاعبين إسرائيليين في المنافسات المقامة على أرض الإمارة الخليجية ومع وجود فرص كبيرة لحصد اللاعبين الإسرائيليين للميداليات المخصصة للبطولة، فإنه من المقرر أن يتم رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد الوطني لإسرائيل في قلب الدوحة الخليجية في مشهد لا يحدث في البلدان العربية ولا تقبله شعوبها».

وأكد التقرير، أن رفع علم الاحتلال وعزف نشيده الوطني حال الفوز لم يعد توقعاً، بل أصبح تعهداً قطعه نظام تميم بن حمد على نفسه في رسالة وصلت اتحاد رياضة الجمباز الإسرائيلي قال فيها: «نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات».

يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2018، وستشارك إسرائيل بـ3 لاعبين وهم: «أرتيم دولجوباتي»، «أندري ميدفيديف»، و«الكسندر شاتيلوف»، وبحسب المراقبين فإن لديهم فرصة حقيقية في الفوز بالميداليات.