المصدر: عدن - البيان

قمعت مليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، تظاهرة نسائية جنوب صنعاء شاركت فيها مئات النساء. وكتب وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر: «حرائر صنعاء يواصلن ثورتهن على #المليشيا_الحوثية_الإيرانية بتظاهرة في منطقة شميله جنوب العاصمة #صنعاء».

وأضاف: «التظاهرة التي شاركت فيها المئات من النساء رددت الشعارات المناهضة للمليشيا والمطالبة بثورة شعبية عارمة في مناطق سيطرتها». وقال الإرياني، إن «قمع #المليشيا_الحوثية للتظاهرة النسائية مجدداً رغم سلميتها يعبر عن حالة الخوف والذعر التي تنتاب هذه المليشيا وإحساسها بمدى كراهية الناس لها وانتظارها ساعة الصفر. أدين هذا القمع، وتضامني مع المشاركات في التظاهرة وقضيتهن العادلة التي هي قضية كل اليمنيين».