شكوى أمام القضاء العسكري تتهم «النهضة» التونسية بإدارة تنظيم سري

المصدر: تونس- د.ب.أ

أودعت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، شكوى لدى القضاء العسكري تتهم فيها حركة النهضة بإدارة «تنظيم سري». وذكرت الهيئة، التي تعمل منذ اغتيال السياسييْن عام 2013 على كشف الجهات السياسية التي حرضت وتورطت في القتل، أنها أودعت شكوى «مدعمة بأكثر من مئتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر».

وتشمل الشكوى المدرجة في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، بحسب الهيئة «التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية والأمنية».

وأوضحت الهيئة أن المحكمة رفضت في البداية إيداع الشكوى بدعوى عدم امتلاكها الاختصاص، غير أنها تراجعت لاحقا بعد أن قررت الهيئة الدخول في اعتصام ودعوة المنظمات الحقوقية والرأي العام إلى الاحتجاج ضد ما اعتبرته خرقاً «لمبدأ دستوري». وحذرت الهيئة، في بيان، من خطورة الوثائق التي تم إيداعها مع الشكوى لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية.

كما هددت بنشر الوثائق للرأي العام في حال لم يبادر القضاء العسكري إلى فتح تحقيق في الشكوى.