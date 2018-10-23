جلسة للبرلمان العراقي اليوم للتصويت على مرشحي الحكومة

المصدر: بغداد-عراق أحمد،وكالات

حض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، الأحزاب السياسية كافة على دعم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة بتغليب رفاه البلد وشعبه على المصالح الحزبية.

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة أن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادراً وحراً في اختيار فريقه الحكومي بتركيبة توجه رسالة إيجابية قوية تستجيب فيها للعراقيين الذين يطالبون بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي.

وقال كوبيش إنه لمس خلال لقاءاته مع القادة العراقيين، الإصرار والعزم على الإسراع بهذه العملية التي تسترشد بالمصلحة الفضلى للبلد وشعبه معرباً عن سعادته لوجود رغبة قوية في تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تمثل إدارة وطنية يكون برنامجها إصلاحي التوجه، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة والفساد، وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق، داعياً إلى تمثيل فعلي للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسية.

وكان مصدر سياسي أفاد بأن عبد المهدي، أرسل السير الذاتية لمرشحي الوزارات إلى مجلس النواب، وفيما رجح عقد الجلسة اليوم الثلاثاء، كشف عن اعتراض بعض القوى على مرشحي عبدالمهدي.



