إسرائيل تفرج عن محافظ القدس

المصدر: (د ب أ)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، من مركز احتجاز في المدينة، شريطة أن يبقى رهن الإقامة الجبرية في منزله خلال الأسبوع المقبل ودفع مبلغ 20 ألف شيكل (5461 دولاراً) كفالة، حسبما ذكر محامي المسؤول الفلسطيني.

من جانبه، أكد ميكي روزنفيلد، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، إطلاق سراح غيث، لكنه لم يرد عندما سئل عما إذا كان المسؤول الفلسطيني قد أطلق سراحه شريطة أن يبقى قيد الإقامة الجبرية ودفع الكفالة، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" مساء الأثنين.

كانت مصادر فلسطينية رسمية قد ذكرت أن قوات إسرائيلية اعتقلت غيث أول أمس السبت.