الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده الكامل للشعب اللبناني

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مواصلة مصر تقديم دعمها الكامل للشعب اللبناني ولجهود الحفاظ على التعايش والتكامل بين مختلف مكوناته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي اليوم.

وقالت المتحدث، في بيان صحفي، إن وزير خارجية لبنان سلّم الرئيس المصري رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها ببيروت في يناير المقبل.

وحسب المتحدث، أوضح وزير خارجية لبنان أن التطورات على الساحة السياسية اللبنانية تسير بشكل إيجابي نحو تأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح، وبحيث تكون حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ولا تستثنى أحداً.

وأضاف المُتحدث أن الرئيس المصري رحب بجهود تشكيل الحكومة في لبنان، متمنياً تتويج هذه الجهود بالنجاح في أقرب فرصة ليتسنى تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان.

وغادر وزير الخارجية اللبناني القاهرة اليوم بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.