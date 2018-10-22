النواب العراقي: تعيينات العبادي تخالف الدستور

المصدر: بغداد - البيان

يعتزم مجلس النواب العراقي، إلغاء التعيينات الأخيرة، التي أصدرتها حكومة حيدر العبادي، المتعلقة بمنصب مدير عام فما فوق.

وبين النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، أن تلك التعيينات صدرت خارج إطار الدستور والقانون، كون حكومة الأخير منتهية الصلاحيات ولا يجوز لها إصدار أي تعيين للدرجات الخاصة من مدير عام وأعلى من هذا المنصب، وعملها يقتصر فقط على تصريف الأعمال.

ووجَّه التيار الصدري، وحزب الحل برئاسة جمال الكربولي، رسائل إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بشأن «الدولة العميقة»، التي يقودها حزب الدعوة، في داخل وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق الكتل السياسية على تغيير وكلاء الوزارات الحاليين بوكلاء جُدد غيرهم، يتم التصويت عليهم وفق الدستور، مطلع الشهر المقبل.