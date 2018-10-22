الحوثيون يحوّلون المدارس إلى ثكنات عسكرية

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، أمس، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية حولت 2000 مدرسة إلى ثكنات عسكرية لعناصرها.

وقال لملس، في تصريح نشرته الوكالة اليمنية الرسمية «سبأ»: «إن الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية أدت إلى آثار مدمرة على النظام التعليمي، وعلى فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم». وأضاف قائلاً: «إن ما يقارب 3600 من مدارس التعليم الأساسي والثانوي أُغلقت منذ بداية الحرب، وأن قرابة 2000 مدرسة أساسية وثانوية تضررت أو استخدمتها الميليشيا الحوثية متارس لميليشياتها».

وتابع الوزير اليمني أن «67% من المدارس لم تدفع مرتبات موظفيها لما يقرب العامين»، لافتاً إلى أن أكثر من مليون طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس، بسبب حرب الميليشيا الحوثية، وأن مليوني طفل لا يحصلون على نظام تعليم رسمي.