«مسام» تنزع 450 لغماً جديداً في مديرية بشبوة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مدير عام مشروع مسام السعودي، أسامة القصيبي، أن كمية الألغام التي تم إتلافها، الخميس، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بلغت 450 لغماً بمختلف أنواعها.

ونفذ مشروع مسام لنزع الألغام باليمن في المديرية عملية إتلاف كميات من الألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى عدد من القذائف والذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها من قبل الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام في مديرية عسيلان خلال الفترة الماضية.وأكد القصيبي أن الهدف من عملية الإتلاف هو تكملة لعمليات نزع الألغام التي قامت بها فرق مسام في مديرة عسيلان، مؤكداً أن الهدف الأسمى من عمل مشروع مسام هو تأمين حياة أفضل وتحقيق الأمن والسلامة لأطفال اليمن ورجالها ونسائها بشكل عام، مضيفاً أن مشروع مسام جاء لخدمة الشعب اليمني وسيستمر المشروع بكل طاقاته وإمكاناته إلى النهاية.

نهج ثابت

من جانبه أكد العميد أيمن عقيلي، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن الهدف من عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة هو نهج ثابت دأب عليه المشروع السعودي «مسام» والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام لتدمير كل ما يتم نزعه من الأرض من مختلف الألغام والقذائف حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى من قبل أي طرف كان وحتى لا تكون عرضة للعبث من قبل المواطنين والأطفال والنساء ما يؤدي إلى انفجارها.

وأضاف أن الفرق الهندسية لنزع الألغام تمكنت من تأمين مساحات كبيرة في عدد من المناطق، وقال إن فرق نزع الألغام التابعة لمشروع مسام نزعت ما يزيد على 9000 لغم من مختلف المناطق.