المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، أمس، مقتل شرطيين اثنين واختطاف شرطي آخر في إحدى نواحي جنوب الموصل.

وقال النقيب محسن خالد: إن«عناصر داعش شنوا (الأحد) هجوماً على نقطة تفتيش للشرطة العراقية، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين واختطاف ثالث اقتادوه إلى جهة مجهولة». وأشار إلى أن «القوات الأمنية أغلقت منافذ الناحية التي غالباً ما يتسلل إليها عناصر التنظيم الإرهابي، وفرضت حظراً مؤقتاً للتجوال بحثاً عن منفذي عملية القتل والاختطاف».

ومن جهته، قال اللواء الركن نومان عبد الزوبعي قائد الفرقة السابعة بالجيش المنتشرة غربي العراق في تصريح صحفي «إن أربعة من عناصر التنظيم تم قتلهم بعد محاصرتهم من قبل القوات العراقية داخل نفق في محيط قرية المعمورية غرب مدينة هيت».