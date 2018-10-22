«الحزب الديمقراطي» يتصدّر نتائج انتخابات كردستان العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، التي أجريت 30 سبتمبر الماضي.

وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وفق النتائج النهائية بالمرتبة الأولى، بحصوله على 45 مقعداً، وتلاه الديمقراطي الكردستاني بـ21 مقعداً، وحصلت حركة التغيير على 12 مقعداً، وحراك «الجيل الجديد» 8 مقاعد، والجماعة الإسلامية 7 مقاعد، ونحو الإصلاح 5 مقاعد، ومقعد واحد لكل من سردم «العصر» والحزب الشيوعي.

ويضمن البرلمان الكردستاني 11 مقعدا للأقليات الإتنية والدينية في محافظات كردستان العراق الثلاث، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، موزعة على التركمان (خمسة مقاعد)، والمسيحيين (خمسة مقاعد)، ومقعد واحد للأرمن.