التحالف ينقذ آلاف الأسر من إعصار «لبان»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشف الناطق الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أمس، عن مهام خلية أزمة إعصار «لبان»، مشيراً إلى أن الخلية التي يشارك فيها 60 ضابطاً وفرداً نجحت في إنقاذ أكثر من 1500 شخص وإيواء 2000 أسرة يمنية.

وقال العقيد المالكي في تصريحات صحافية، إن مهامّ الخلية تتمثل في البحث والإنقاذ، وإجلاء المتضررين لأماكن آمنة وإنشاء مراكز إيواء، بجانب توفير المواد الغذائية وفتح الطرق. وأضاف المالكي، إن الخلية توفر أيضاً الخدمات الطبية والإخلاء الطبي وإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات، بحسب قناة «الإخبارية».

وتسببت سيول الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة المدارية «لبان» بأضرار بالغة بآبار المياه الرئيسية بمنطقة «فوري» التي تغذي عاصمة المهرة اليمنية.