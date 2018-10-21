مقتل 35 من «داعش» بضربات لـ«التحالف».. والتنظيم يفرج عن 6 مختطفين

المصدر: دمشق - وكالات

أفرج تنظيم داعش الإرهابي عن 6 رهائن من بين 27 من مواطني محافظي السويداء خطفهم في يوليو خلال هجوم في المحافظة بجنوب سوريا، لقاء فدية وإفراج النظام السوري عن معتقلات لديه يطالب بهن التنظيم.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنه «جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي»، هم سيدتان وأربعة أطفال، مشيراً إلى أنها «أول دفعة من المختطفين الـ27 المحتجزين لدى (التنظيم) وهم 18 طفلاً و9 نساء».

وأضاف أن ذلك جرى في سياق «أولى خطوات تنفيذ صفقة» تم التوصل إليها مع النظام السوري وحليفه الروسي. وبث التلفزيون السوري الرسمي صوراً للمفرج عنهم لدى وصولهم إلى مدينة السويداء. ولا يزال التنظيم يحتجز نحو عشرين شخصاً آخرين، وفق عبد الرحمن الذي قال إنه «من المتوقع إطلاق سراح المحتجزين الآخرين خلال الساعات أو الأيام المقبلة».

وينص الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع النظام السوري على دفع فدية قدرها مليون دولار عن كل رهينة، إضافة إلى إطلاق سراح نحو ستين معتقلة من التنظيم لدى النظام ووقف الهجوم ضد المشددين في المنطقة الصحراوية للسويداء، بحسب المرصد. وذكر عبد الرحمن أنه «جرى تسليم التنظيم تسع معتقلات و7 من أطفالهن كان النظام يحتجزهم».

كما يتضمن الاتفاق قيام قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بإطلاق سراح معتقلات من التنظيم محتجزات لديها، بحسب المصدر. وفي شرق البلاد، واصلت «قسد» هجومها على محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، لاستعادة آخر معقل للتنظيم الإرهابي في المنطقة.

وقام التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، بشن ضربات جوية لمساعدة القوات في السيطرة على هذه الجيوب المكونة من بلدات هجين والشعفة والسوسة. وأعلن المرصد مقتل 35 عنصراً من «داعش» في هذا القطاع، أمس، 28 منهم جراء غارات للتحالف الدولي على هجين وجوارها.

من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقتل قرابة 88 ألف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال ثلاث سنوات، وفق بيان لوزارة الدفاع.

ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه «على امتداد العملية تم القضاء على أكثر من 87500 مسلح، وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95 في المئة من الأراضي السورية».

وقال إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 40 ألف مهمة قصف، وأصابت نحو 120 ألف هدف للبنية التحتية «الإرهابية». وأضاف أن «القوات السورية تسيطر حالياً على الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 90% من السكان».