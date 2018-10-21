«الهلال» تغيث أهالي أبين وحضرموت

المصدر: أبين، حضرموت - وام

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى أهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، تتضمن سلالاً غذائية وملابس وبطانيات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء حضرموت، عقب تعرض المديرية إلى أضرار بالغة بسبب إعصار «لبان»، الذي تسبب بنزوح كثير من الأسر واضطرارهم للإقامة في المدارس والأماكن الإيوائية بالمديرية.

إشادة

وأشاد أهالي المديرية بجهود دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إيصال القوافل الإغاثية إلى مناطقهم، مثمنين حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تخفيف معاناتهم خاصة عقب إعصار«لبان»، وتقديم هذه المساعدات الإغاثية العاجلة التي تستهدف الأسر بالدرجة الأولى، والتخفيف من عناء النزوح.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تمّ توزيعها منذ بداية «عام زايد 2018» بلغ «23236» سلة استهدفت «116180» فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

توزيع مساعدات

على صعيد متصل، وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 1000 سلة غذائية على سكان مديرية الوضيع بمحافظة أبين اليمنية، استفاد منها عدد 7000 شخص، وأتت للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها. وأعرب أهالي المديرية عن سعادتهم بهذه المساعدات الغذائية، وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي، على وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في محنته.