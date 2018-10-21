«مملكة العدل» يتصدر «تويتر» بعد إعلان وفاة خاشقجي

المصدر: الرياض - وكالات

أبدى السعوديون تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة جمال خاشقجي، وصدور عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى التأكيد على التزام الرياض بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وشهدت الساعات التي تلت الإعلان عن نتائج التحقيقات انتشار عدد من «الهاشتاغات» التي تثني على القرارات والأوامر الملكية، أبرزها وسم «#مملكة_العدل_السعودية» الذي أشاد عبره مغرّدون بالعدالة التي دائماً ما تنتهجها المملكة، على حد وصفهم.

وتصدّر «مملكة العدل السعودية»، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في السعودية، إلى جانب هاشتاغ «نجدد مبايعة الملك سلمان ومحمد»، إضافة إلى هاشتاغ «جمال خاشقجي في ذمة الله». وغرّد المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بأن السعودية هي رمز للعدالة، وأنها ستبقى في عزّ يفرح الأصدقاء، وشموخ يغيظ الأعداء، فيما أكد الكاتب الصحافي أحمد الفهيد أن السعودية ليس لديها ما تخفيه، وأن الحق بالنسبة لها هو ابن العدل. أما المدوّن السعودي نايف مدخلي، فقد عبّر عن خالص تعازيه لعائلة جمال خاشقجي، مبيناً أن لا شك لديه في شفافية المملكة، وأن الحقائق ستظهر من مصادرها. وظهر الالتفاف الشعبي حول القيادة السعودية جلياً منذ بدء قضية جمال خاشقجي، وصولاً إلى إعلان وفاته.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فجر السبت، وفاة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، نتيجة مشاجرة بينه وبين أشخاص قابلوه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الجاري. وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك. ومن بين الهاشتاغات الأخرى التي برزت كذلك وسم «#نجدد_مبايعه_الملك_سلمان_ومحمد» و«#انا_سعودي_وعنها_اذودي»، حيث تم إرسال آلاف التغريدات عبر هذه الوسوم، دعم من خلالها المغردون الحكومة في خطواتها، وأثنوا على تعامل المملكة مع القضية.