جمعية حقوق الإنسان السعودية: لا تسامح مع منتهكي القانون

المصدر: الرياض - وكالات

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، بضرورة توقف الحملة المنظمة التي استهدفت الدولة السعودية ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً، وذلك بعد ظهور النتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي.

وقال القحطاني، «إن هذه التحقيقات وما أظهرته من نتائج تؤكّد أن السعودية لا تتسامح مع الخارجين على القانون أو مَن يعتقد بأنهم مسؤولون عنهم أو متسترون على أفعالهم». وفي الوقت نفسه، أشادت الجمعية بالإعلان السعودي بما انتهت إليه التحقيقات من قرار في إيقاف وإنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص ممّن لهم علاقة بهذه القضية، مؤكدة أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة لينالوا عقابهم.