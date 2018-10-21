رابطة العالم الإسلامي: استقرار السعودية خط أحمر

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، باسم الشعوب الإسلامية، عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، في مواجهة المحاولات اليائسة التي تستهدف المملكة من قِبَل لفيف من المتربصين، مؤكداً أن استقرار السعودية وأمنها بالنسبة للعالم الإسلامي خط أحمر.

وأكد المجلس خلال اجتماعه بمكة المكرمة، برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بحضور الأمين العام نائب رئيس المجلس، الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، و45 عضواً من كبار علماء ووزراء الدول الإسلامية، أن هذا الاستهداف لن ينال من المملكة العربية السعودية، بريادتها المستحقة للعالم الإسلامي.

وأشار المجلس إلى الرمزية الروحية للسعودية، وما تتشرف به من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، إلى جانب سجلها المشرف في دعم جهود الأمن والسلام الدوليين، ومحاربة التطرّف والإرهاب، والإسهام الفاعل والمؤثر في حماية العالم من شروره.