الإمارات تشيد بقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

عواصم - وكالات

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي، ووجدت الخطوات السعودية دعماً عربياً واسعاً، حيث شددت مملكة البحرين على أن السعودية ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بينما ثمنت مصر الخطوات، وقالت إنها تؤكد وصول المملكة إلى حقيقة ما حدث، وفي الاتجاه ذاته ذهبت اليمن وفلسطين، مشددتين على أن المملكة هي محور استقرار المنطقة.

دولة العدل والإنصاف

وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

وقال سموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجدداً على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة. وابتهل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، ويجنبها كل سوء.

كشف للحقائق

أما مملكة البحرين فقد أشادت بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتي تؤكد أن السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف البيان أن البحرين تشدد على أن السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية، وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

إجراءات حاسمة

في الأثناء ثمنت جمهورية مصر العربية نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية، وأكد بيان أصدرته الخارجية أن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

وقال البيان «هذا، وترى مصر أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة». وتقدمت جمهورية مصر العربية بـ «خالص التعازي لأسرة الصحافي جمال خاشقجي». وأعربت في الإطار ذاته عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة.

متابعة جادة

وقالت الحكومة اليمنية - في بيان - إن ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية وإحالة المتسببين في وفاة الصحافي «خاشقجي» ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث.

وأشار البيان إلى أن السعودية بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم أنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة، وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين.. مؤكداً أن السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم، ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية، ودأبت على مراجعة أي خطأ قد يحدث من إحدى مؤسساتها وتعمل على معالجته فوراً واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المتسببين، كما هو حاصل في هذه الحادثة. وعبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية لسعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة، وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة.

وقال «إن الحكومة اليمنية تؤكد على موقفها الثابت والراسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهو موقف تاريخي لا يتغير، نابع من الإيمان بالمبادئ والقيم الأصيلة، والأخوة في العروبة والمصير المشترك».

دولة القيم

بدورها أكدت فلسطين أيضاً أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ. وأشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون.